В Новосибирской области полицейские задержали мужчину, который угнал авто у своей родственницы

В Мошковском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мошковском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел еще 20 октября. На автодороге в рабочий поселок Сокур инспекторы ДПС остановили водителя. Мужчина ехал на автомобиле марки Nissan Bluebird.

Оказалось, что у сибиряка нет документов на эту машину. Более того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило – водитель действительно пьян.

Новосибирца доставили в отдел полиции. Выяснилось, что владельцем авто является родственница задержанного.

− Машину он угнал от дома в дачном обществе, расположенном в Мошковском районе. От женщины принято заявление, − уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Расследование продолжается.

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