В Новосибирской области полицейские задержали мужчину, который угнал авто у своей родственницы

В Мошковском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мошковском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Инцидент произошел еще 20 октября. На автодороге в рабочий поселок Сокур инспекторы ДПС остановили водителя. Мужчина ехал на автомобиле марки Nissan Bluebird.
Оказалось, что у сибиряка нет документов на эту машину. Более того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило – водитель действительно пьян.
Новосибирца доставили в отдел полиции. Выяснилось, что владельцем авто является родственница задержанного.
− Машину он угнал от дома в дачном обществе, расположенном в Мошковском районе. От женщины принято заявление, − уточнили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Расследование продолжается.
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