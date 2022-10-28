В Новосибирске свыше 9 тысяч IT-специалистов получили отсрочку от мобилизации. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ.

В пятницу, 28 октября, стало известно, что более 9-ти тысяч IT-специалистов в Новосибирской области получили отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство цифрового развития и связи региона.

По данным министерства, в IT-отрасли в регионе задействованы 30,5 тысяч работников. В целом эта сфера в НСО очень развита. По информации властей, она считается одной из ключевых в региональной экономике. Так, по данным на конец года в реестре аккредитованных IT-фирм насчитывали свыше трех тысяч компаний.

Ранее сообщалось, что более 30 сотрудников компании, которая занимается разработкой IT-решений, получили повестки в военкомат. По данным Минцифры, те сотрудники, которые явились туда и подтвердили свое соответствие критериям освобождения, отсрочку уже получили.

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