В Новосибирске стартует турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций-2022»

Турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций-2022» стартует в Новосибирске. Фото: правительство НСО

Турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций-2022» стартует в Новосибирске в пятницу, 28 октября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Соревнования пройдут 28 и 29 октября. Участники будут демонстрировать свои силы в стенах регионального центра волейбола «Локомотив-Арена».

− Торжественное открытие турнира состоится 28 октября в 18:00, − уточнили в правительстве.

В турнире будут участвовать 10 команд. Среди них – 7 сборных федеральных округов, 2 сборные СФО и сборная Белоруссии.

В каждую команду входит 12 борцов и два тренера. Участники будут соревноваться в 12 весовых категориях.

Формат соревнований – командные состязания. Иными словами, борцы будут идти «стенка на стенку».

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