В Новосибирске бродяга решил перезимовать в подвале пятого корпуса горбольницы

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

27 октября в 14:11 в дежурную часть Агентства сигнал тревоги поступил из пятого корпуса горбольницы, расположенной в Заельцовском районе. Прибывшим на вызов бойцам ГБР охранник пояснил, что в подвал здания прокрался бомж. Он подыскивал себе помещение для обитания на холодный зимний период, и залез туда через вентиляционное окно.

Гвардейцы объяснили бродяге, что нахождение посторонних в больнице строго запрещено и предложили ему покинуть подвал. Тот ответил категорическим отказом, пояснив, что идти ему некуда, потому что он БОМЖ. В результате охранникам пришлось выводить его оттуда принудительно.

Куда далее отправился бездомный, сотрудникам ГВАРДИИ неизвестно, но чувство сострадания не покидало их в этот день ещё долго.

Между тем, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра 29 октября в Новосибирске похолодает до 0 градусов, порывы ветра составят 7-12, местами до 17 метров в секунду.

Ранее глава Министерства труда и социального развития региона заявляла, что первый бесплатный вытрезвитель в Новосибирске откроется к концу этого года. Хотелось бы, чтоб это важное городское событие социального характера произошло как можно скорее.