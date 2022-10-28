В Новосибирске памятный знак у «Ройял Парка» закроют полотном

Часть памятного знака в честь 45-летия Победы в ВОВ закроют полотном. Фото: мэрия Новосибирска

Часть памятного знака в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне закроют полотном. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Стела расположена недалеко от ТРК «Ройял Парк». В сентябре ее вернули на место после громкого скандала, в который пришлось вмешаться Следственному комитету и прокуратуре.

В мэрии уточнили, что с пятницы, 28 октября, будет временно закрыт баннер на памятном знаке. Этот баннер с надписью «9 мая» и георгиевской лентой изрисовали граффити. Поверх него появится предупреждение, что элемент монументально-декоративного оформления восстанавливают.

− Работы выполняет ООО «Специализированный застройщик «Ситистрой», − уточнили в муниципалитете.

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