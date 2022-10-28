Новосибирск завалит сугробами: предупреждение синоптиков

Синоптики рассказали, когда Новосибирск завалит сугробами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики рассказали, когда Новосибирск завалит сугробами, которые не растают до весны. Постоянный снежный покров уляжется только к длительным заморозкам. Их прогнозируют на конец ноября.

– В настоящее время есть временный снежный покров высотой до 10 сантиметров по западу Новосибирской области. В ближайшие сутки появление снежного покрова повторится, но он еще растает не один раз, потому что характер погоды неоднородный. Снег будет таять из-за колебания температур, – рассказала КП-Новосибирск начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В ближайшие дни синоптики не ждут появления больших сугробов. Снег выпадет и плотно уляжется до весны только к концу ноября, когда Новосибирск придут устойчивые заморозки.

– Бывает, ложится и в ноябре. В декабре-январе снежный покров сформируется точно, – заключила Марина Виноградова.

Судя по прогнозам сервиса «Яндекс Погода», длительное похолодание с температурой около – 7 градусов придет к концу ноября. Синоптики сервиса Gismeteo ожидают заморозки до – 16 уже в середине месяца, однако позже немного потеплеет.

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