В Новосибирске на бизнес-форуме обсудили проблему демонтажа печатных киосков

Киоскеры в Новосибирске не могут договориться с муниципалитетом. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Владельцы киосков в Новосибирске обсудили введение единого дизайн-кода и назвали демонтаж павильонов «политической проблемой». Об итогах встречи рассказали на сайте бизнес-форума «Дни ритейла в Сибири».

– Сегодня мы обеспокоены, что принятый дизайн-код вынудит нас расстаться с объектами, или вложить колоссальные деньги в переделку их внешнего вида. Мы с коллегами сделали предложение по изменению и направили его в мэрию. Как минимум, мы просим мораторий до 2025 года, – заявила директор компании «Подорожник-Новосибирск» Маргарита Ипатьева.

Заместитель директора сети киосков «ИНТЭГО-пресс» Евгений Попов на форуме сообщил, что у их сети 40 точек стоит на муниципальной земле, 20 из них находятся под угрозой демонтажа.

– Мы внесены в список системообразующих предприятий, но нам это мало помогает. Казалось бы, мы защищены актами на федеральном уровне, но вынуждены ходить в арбитражный суд, – заметил Евгений Попов.

Напомним, с июля 2022 года печатные киоски на площади Калинина и центральных улицах города начали демонтировать вопреки мораторию на снос. Сейчас компания отстаивает свои киоски в суде.

– Постановлением мэрии города Новосибирска принято решение о резервировании земель по Красному проспекту и улице М. Перевозчикова в Заельцовском районе для муниципальных нужд города Новосибирска, в связи с планируемым обновлением внешнего облика территории, прилегающей к площади Калинина, месту установки стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести», – сообщили КП-Новосибирск в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

Как рассказывают в департаменте инвестиций, арендаторам заранее отправляли уведомления об отказе от аренды. Кроме того, владельцам киосков предложили заключить договоры на размещение торговых точек в других местах. Однако, по словам владельцев киосков, если павильоны не будут расположены на центральных улицах, они перестанут существовать из-за нерентабельности.

О том, что нестационарные объекты могут быть красивыми, и у предпринимателей есть возможность договориться с муниципалитетом, КП-Новосибирск рассказала вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор новосибирского отделения организации «Опора России» Наталия Кошелева.

Вице-президент привела в пример киоски в Калининградской области. Там заключают договоры на 25 лет, и все павильоны выполнены в одном стиле, они стоят чистые, а предприниматели уверены в своем будущем.

– Мы знаем, что в бизнес приходят не за тем, чтобы просить денег у государства. Все хотят работать и развиваться, а не судиться с мэрией. Предпринимателям должны дать возможность, а не ставить палки в колеса. Мне странно, что за столько лет не нашлись варианты, которые устроят и город, и бизнес, – считает Наталия Кошелева.

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