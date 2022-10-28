Новосибирский автоэксперт рассказал, сколько могут прослужить шины

Автоэксперт высказался о сроке эксплуатации шин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобильная шина – один из наиболее важных элементов колеса. Поэтому необходимо следить за состоянием резины. Менеджер по закупу компании «Запаска» Сергей Биденко рассказал КП-Новосибирск, сколько могут прослужить шины.

− Многие производители шин дают срок эксплуатации 10 лет. На самом деле, шина может отъездить гораздо больше. Тут нужно смотреть на ее внешнее состояние, на повреждения и равномерность износа, − посоветовал автоэксперт.

Сергей Биденко отметил, что по данному вопросу следует консультироваться с профессионалами. Они осмотрят шины и вынесут «вердикт».

− При сезонной смене автошин нужно не только самому осматривать шины, но и советоваться с шиномонтажниками и продавцами, − добавил в разговоре с КП-Новосибирск менеджер по закупу компании «Запаска».

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