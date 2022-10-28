В мэрии проверили детский сад «Ягодка» в Новосибирске, на питание в котором жаловались родители. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске родители жаловались на питание детей в детсаду « 217, на улице Петухова. После обращений в образовательном учреждении провели несколько проверок. Результат которых показал – порции не соответствовали нормам.

– В период проведения внеплановой проверки Роспотребнадзором провели экспертизу примерного двухнедельного меню в детсаду № 217. Установлено несоблюдение суммарных объёмов блюд ужинов и полдников, – сообщили КП-Новосибирск в департаменте образования мэрии Новосибирска.

После этого власти встретились с руководством садика. Были даны рекомендации по корректировки и улучшению меню. Так, было рекомендовано исключить из ужинов молочные каши, а также соблюдать суммарные объемы полдников и ужинов. Кроме того, информацию в примерное меню сотрудникам детсада нужно вносить, опираясь на нормы СанПиН.

Вопрос организации питания в детском садике «Ягодка» взяли на контроль в департаменте образования мэрии Новосибирска.

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