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Общество28 октября 2022 7:50

В мэрии проверили детский сад «Ягодка» в Новосибирске, на питание в котором жаловались родители

Оказалось, что детей там не докармливали
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В мэрии проверили детский сад «Ягодка» в Новосибирске, на питание в котором жаловались родители.

В мэрии проверили детский сад «Ягодка» в Новосибирске, на питание в котором жаловались родители.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске родители жаловались на питание детей в детсаду « 217, на улице Петухова. После обращений в образовательном учреждении провели несколько проверок. Результат которых показал – порции не соответствовали нормам.

– В период проведения внеплановой проверки Роспотребнадзором провели экспертизу примерного двухнедельного меню в детсаду № 217. Установлено несоблюдение суммарных объёмов блюд ужинов и полдников, – сообщили КП-Новосибирск в департаменте образования мэрии Новосибирска.

После этого власти встретились с руководством садика. Были даны рекомендации по корректировки и улучшению меню. Так, было рекомендовано исключить из ужинов молочные каши, а также соблюдать суммарные объемы полдников и ужинов. Кроме того, информацию в примерное меню сотрудникам детсада нужно вносить, опираясь на нормы СанПиН.

Вопрос организации питания в детском садике «Ягодка» взяли на контроль в департаменте образования мэрии Новосибирска.

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