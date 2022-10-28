Новым главой ГИБДД Бердска стал Андрей Цветков

В Бердске Новосибирской области назначили нового главу Госавтоинспекции. Фото: АвтоБердск

В Бердске Новосибирской области назначили нового главу Госавтоинспекции. Эту должность занял Андрей Цветков, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

− Приказом начальника Главного Управления МВД России по Новосибирской области Андрей Алексеевич Цветков назначен на должность начальника ГИБДД города Бердска, − рассказали в ведомстве.

Новый глава Госавтоинспекции является подполковником полиции.

− Приказ о назначении от 11 октября, − уточнили в МВД.

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