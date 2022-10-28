Мэрия Новосибирска возьмет полмиллиарда рублей в кредит на 3 года

Мэрия Новосибирска возьмет кредит в 500 миллионов рублей на 3 года. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Мэрия Новосибирска ищет кредитора, чтобы получить 500 миллионов рублей для погашения долгов и дефицита бюджета. Проценты составляют сумму контракта. Как указано в документах на сайте госзакупок, 8,5 % годовых вышли в начальную стоимость аукциона – 127,5 миллионов рублей.

– Оказание услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии на сумму 500 000 000 рублей, – указано в описании закупки.

По условиям договора мэрия будет получать средства периодически по мере необходимости, сможет вернуть всю сумму сразу или по частям, а также повторно брать кредит в течение 3 лет. Таким образом в муниципалитете планируют частично закрыть дефицит бюджета и погасить долги.

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