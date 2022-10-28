В Новосибирской области урежут заготовку древесины для строительства и отопления частных домов

В Новосибирской области хотят сократить заготовку древесины для личных нужд граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Новосибирской области сократят объём древесины для строительства домов до 50 кубометров, для ремонта – до 15 кубометров. Изменения в областной закон внесли депутаты Заксобрания Новосибирской области в первом чтении. Об этом сообщает InfoPro54.

– Если посмотреть наши лесные районы (Болотное, Тогучин, Сузун), то мы не можем найти домов. Программа работает, а домов, которые должны быть построены, нет. Лес продаётся, перепродаётся. Это неправильно, – считает спикер областного парламента Андрей Шимкив.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин также сообщил, что жители региона зачастую отапливают всю площадь помещения, а не только жилую часть. Он предложил предоставлять древесину, исходя из расчета на площадь жилой части помещений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber