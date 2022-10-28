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Общество28 октября 2022 5:06

В Новосибирске 26-летний водитель микроавтобуса, по вине которого погибли три человека, предстанет перед судом

Он сел за руль уставшим и уснул во время движения
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске 26-летний водитель микроавтобуса, по вине которого погибли три человека, предстанет перед судом.

В Новосибирске 26-летний водитель микроавтобуса, по вине которого погибли три человека, предстанет перед судом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить 26-летнего парня, по вине которого погибли 3 человека. В марте 2022 он сел в утомленном состоянии за руль микроавтобуса и уснул во время движения. Дело в отношении него возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил движения, повлекшее смерть двух и более лиц».

Известно, что в день трагедии в салоне находились 6 пассажиров. Когда водитель проезжал рядом с домом № 177 на Большевистской улице, он уснул. Из-за этого потерял контроль за управлением микроавтобусом, врезался в стоящий в крайнем правом ряду грузовой тягач «Камаз».

– В результате жёсткого удара 3 пассажиров погибли на месте. Еще троих госпитализировали с различными травмами, – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Новосибирец, погубивший нескольких человек, признал вину.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Октябрьском районном суде Новосибирска.

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