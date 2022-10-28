Под Новосибирском ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО.

В Искитимском районе Новосибирской области ликвидировали огромную незаконную свалку. Это произошло после вмешательства прокуратуры. Склад бытовых отходов находился рядом с селом Завьялово. Администрация добровольно убрать свалку отказалась. После чего прокурор обратился в суд.

– Искитимский районный суд требования прокурора признал обоснованными и удовлетворил. Судебное решение вступило в законную силу, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Работы по ликвидации свалки уже завершили. Оттуда вывезли свыше 6 тонн отходов. Участок площадь которого более 3.5 гектаров очистили полностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер