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Общество28 октября 2022 4:49

Под Новосибирском ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры

С территории вывезли свыше 6 тонн отходов
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО.

Под Новосибирском ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО.

В Искитимском районе Новосибирской области ликвидировали огромную незаконную свалку. Это произошло после вмешательства прокуратуры. Склад бытовых отходов находился рядом с селом Завьялово. Администрация добровольно убрать свалку отказалась. После чего прокурор обратился в суд.

– Искитимский районный суд требования прокурора признал обоснованными и удовлетворил. Судебное решение вступило в законную силу, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Работы по ликвидации свалки уже завершили. Оттуда вывезли свыше 6 тонн отходов. Участок площадь которого более 3.5 гектаров очистили полностью.

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