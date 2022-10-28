«Не приём, а при нём!»: новосибирца будут судить за шпионскую камеру на экзамене по вождению

В Новосибирске парень завалил пронес запрещенную камеру с наушниками в автошколу и завалил экзамен по вождению. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ученик из автошколы в Новосибирске завалил теорию и попал под уголовное дело. 30-летний житель Кировского района пронес на экзамен запрещённый «шпионский» гаджет – видеокамеру с наушниками, чтобы друг подсказал ему ответы.

Права он так и не получил, а прокуратура обвинила парня в незаконном приобретении камеры для записи без согласия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Обвиняемый во всем признался. Уголовное дело направят в Кировский районный суд. По статье парню грозит до 4 лет лишения свободы.

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