Пьяные строители обворовали один и тот же магазин три раза за полдня

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

26 октября в 11:55 кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из городских супермаркетов. Бойцы группы быстрого реагирования задержали там трёх мужчин, похитивших шесть бутылок водки общей стоимостью около семи тысяч рублей. Охранники передали информацию о происшествии в полицию и в ожидании блюстителей закона поговорили с задержанными.

Воришки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, оказались весьма словоохотливыми. Они рассказали, что один из них бетонщик, другой - сварщик, третий - мастер внутренней отделки помещений, и работают они в одной бригаде. Сегодня у них законный выходной, который они решили провести, распивая спиртные напитки.

Они пришли в ближайший к дому супермаркет, взяли вожделенные бутылки, а подходя к кассе обнаружили, что забыли дома банковскую карту. В этот момент у них, якобы, и возникла идея похитить спиртное, но успехом предприятие не увенчалось.

Пока строители рассказывали охранникам о неудавшейся попытке кражи, сотрудники службы безопасности магазина тщательно проверили видеоархив и обнаружили в нём задержанных, совершающих хищения, не один раз, а целых три! Оказывается, в этот день, в период с 9 до 12 часов, забывчивая троица совершила три кражи спиртного, вынося каждый раз из магазина не меньше пяти бутылок дорогой водки.

Гвардейцы передали задержанных сотрудникам полиции, а спиртное у воров было изъято, за исключением пары бутылок, которые уже были выпиты.