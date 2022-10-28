Умерла Лариса Степанова – бывший вице-мэр города Бердска в Новосибирской области

В Новосибирской области скончалась бывший заместитель мэра Бердска. Фото: Диана ИВАНОВА.

После продолжительной болезни скончалась экс-заместитель мэра Бердска по вопросам ЖКХ Лариса Степанова. Она умерла 26 октября, сообщили в пресс-центре администрации Бердска.

Лариса Степанова училась в Новосибирском инженерно-строительном институте на инженера-строителя. Сначала она работала в производственном объединении «Вега», стала ведущим конструктором. Почти половину своей жизни она работала в сфере энергетики и технических услуг в Бердске.

8 декабря 2016 года Лариса Степанова получила должность заместителя главы администрации Бердска по вопросам ЖКХ. 8 июня 2018 года перешла работать главным специалистом группы теплоснабжения и газа производственно-технической службы ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» в новосибирском Академгородке.

Лариса Степанова умерла в возрасте 56 лет. Прощание пройдет в пятницу, 28 октября, с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня по улице М. Горького, 44.

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