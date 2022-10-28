В Новосибирске ХК «Сибирь» победил «Барыса» в КХЛ

«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче КХЛ. Фото: ХК «Сибирь».

ХК «Сибирь» обыграл казахстанский «Барыс» в домашнем матче. Игра прошла 27 октября. Новосибирцы победили со счетом 4:3. Об этом сообщили в группах хоккейного клуба в соцсетях.

В начале матча побеждали гости из Астаны. Под конец первого периода гол забил игрок «Сибири» Никита Коротков. Дальше очки команде подарили Александр Шаров, Вячеслав Основин и Тревор Мерфи.

– Мало борьбы выигрывали. Но потом провели разговор. Хорошо, что забили гол в первом периоде, и парни включились уже на полную мощность, счёт не заставил себя ждать, – прокомментировал игру главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в группе команды в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее стало известно, что перед следующем матчем «Сибири» на стадионе выступит Элджей.

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