В Новосибирске спасатели освободили палец трехлетней девочки, застрявший в детском стульчике

У 3-летней девочки застрял палец в пластмассовом стульчике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинском районе у трехлетней девочки в стуле застрял палец, пришлось вызывать спасателей. В группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что инцидент произошел 27 октября около 9 часов вечера.

Малышка не смогла сама вытащить палец, застрявший в пластмассовом стульчике. Ее мама позвонила в службу спасения, и специалисты прибыли на вызов в квартиру на улице Котовского.

– Палец освобожден. Девочка 2019 года рождения передана матери. В медицинской помощи не нуждается, – сообщили спасатели.

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