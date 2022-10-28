В Новосибирске фура на скорости вылетела на парковку и протаранила несколько машин. Фото: "АСТ-54".

Рано утром пятницы, 28 октября, на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске на парковку вылетела фура. Большегруз врезался в несколько машин. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

– Фура Volvo наехала на островок безопасности, у автомобиля пробило колесо, и он вылетел на парковку, где протаранил несколько транспортных средств: «Рено Логан» полностью смяло, как и автомобиль «Камри Грация», «Авенсису» повредило только двери и крыло, – написали в группе «АСТ-54».

По словам очевидца, из бака фуры вылилось около 350 литров дизеля.

В ДТП никто не пострадал, утверждают свидетели.

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