Ночью под Новосибирском фура успела объехать компанию возле заглохшей машины на Ленинск-Кузнецкой трассе

Под Новосибирском группу людей чуть не сбила фура. Фото: стоп-кадры ACT-54 Black.

В Новосибирской области на Ленинск-Кузнецкой трассе группа людей собралась возле заглохшего автомобиля прямо на полосе. Вечером 27 октября чуть не произошло ДТП – водитель фуры вовремя заметил ребят и успел повернуть. Он поделился роликом с регистратора в Telegram-канале «АСТ-54».

– На Ленинск-Кузнецкой трассе случайный водитель фуры позаботился о безопасности компании молодых людей больше, чем они сами, – подписали видео в паблике.

В комментариях новосибирцы отметили, что спас людей дальнобойщик на встречной полосе, который подал сигнал фарой дальнего света.

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