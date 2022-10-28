Огромная пробка сковала Октябрьский мост утром 28 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 28 октября Октябрьский мост в Новосибирске сковал огромный затор. Заторы также на подъезде к нему – на проспекте Карла Маркса и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали Советское шоссе, улицы Троллейную, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Заторы на улицах Ватутина, Станиславского и Котовского. Затруднено движение по Станционной, Широкой и проезду Энергетиков.

На правом берегу пробки на Большевистской в сторону Речного вокзала, Восход и Бориса Богаткова. Движение по Добролюбова, Кирова, Никитина тоже затруднено.

Уровень пробок на утро 28 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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