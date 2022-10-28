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Происшествия28 октября 2022 0:58

В Новосибирске ночью грузовик насмерть сбил пешехода на улице Никитина

Личность погибшего еще не установили
София БЕРЕЗОВСКАЯ
На месте происшествия нашли велосипед. Фото: ГИБДД Новосибирска.

На месте происшествия нашли велосипед. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В ночь на пятницу, 28 октября, в Октябрьском районе произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

60-летний водитель за рулем «ГАЗели» не заметил на дороге пешехода напротив дома на улице Никитина, 166. Он находился вне зоны пешеходного перехода. Сбитому мужчине было около 40 лет, он погиб на месте.

Устанавливаются подробности и причины ДТП.

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