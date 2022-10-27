Новосибирцы через суд добились от управляющей компании обустройства площадки для выгула собак

Теперь сибиряки могут спокойно гулять с собаками. Фото: УФССП по НСО

В Новосибирске управляющая компания обустроила площадку для выгула собак возле ЖК на улице Кубовой, после обещания приставов возбудить на директора уголовное дело. Ранее организация выплатила штраф по этой же причине.

— Организацию обязали установить ограждение площадки для выгула собак, озеленить периметр площадки, высадив кустарники в виде живой изгороди. Кроме того должник обязан установить на территории скамью, урну, дог-бокс для фекалий, а также устроить водоотведение фонтана у дома и ливневую канализацию, — рассказали в УФССП по региону. — Когда требования не были исполнены, судебный пристав-исполнитель взыскал с компании исполнительский сбор в 50 тысяч рублей.

Но и это не убедило компанию заняться делами. Зато хорошей мотивацией стала перспектива возбуждения уголовного дела на директор компании по статье 315 УК РФ за Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.

— Чтобы не лишиться возможности заниматься деятельностью, или того хуже — не лишиться свободы, должник исполнил все требования служителей Фемиды, — отметили в УФФСП.

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