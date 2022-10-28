Жуткий ветер, снег и резкое похолодание нагрянут в Новосибирск

В Новосибирске выпадет снег и резко похолодает 28 октября 2022 . Фото: Олег Укладов

На смену теплой осени в Новосибирск нагрянут резкое похолодание и непогода со снегом и жутким ветром. Так, в пятницу 29 октября, в городе похолодает до 0 градусов. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Днем в Новосибирске будет 0…+2 градусов. Местами возможен мокрый снег, снег, облачно с прояснениями. Порывы западного ветра составят 7-12, местами до 17 метров в секунду, – сообщили метеорологи.

По данным «Яндекс Погоды» днем 28 октября в Новосибирске будет 0 градусов и снег. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

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