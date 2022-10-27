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Общество27 октября 2022 17:30

На лобовом стекле нарисовали мишень: в Новосибирске известному юристу изуродовали Фольксваген

В Новосибирске известному юристу изуродовали Фольксваген
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
На лобовом стекле нацарапали мишень. Фото предоставлено Инессой Рябининой

На лобовом стекле нацарапали мишень. Фото предоставлено Инессой Рябининой

Новосибирскому юристу Инессе Рябининой оставили неприятное послание. И это не записка, не звонок, а рисунок на лобовом стекле автомобиля. Машина принадлежит Рябининой, но ей пользуется ее муж — бизнесмен Алексей Крестьянов. Сегодня он находился в новосибирском «Экспоцентре». А покинув его, увидел, что над машиной поглумились вандалы.

— Пропороли колесо и каким-то предметом испортили лобовое и заднее стекла. На лобовом нарисовали мишень, — рассказала КП-Новосибирск Инесса Рябинина.

Чета обратилась в полицию. У пострадавших есть версия: возможно, автомобиль пострадал от проделок коллекторов.

Дело в том, что иномарку купили в прошлом году, оформив кредит в Фольксваген Банке. А когда Германия объявила санкции России, автовладельцы прекратили платежи банку.

— Банк — часть хозяйственной системы Германии. То есть он помогает формировать бюджет, часть которого идет на финансирование националистов, с которыми мы боремся. Я составила письмо и уведомила банк о том, что в нынешних исторических условиях просто не имею права в этом участвовать, — пояснила КП-Новосибирск Инесса Рябинина. — Я не отказалась оплачивать свои кредитные обязательства. Но известила банк о том, что приостанавливаю платежи. И готова исполнять свои кредитные обязательства, но — перед хозяйствующем субъектом России.

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Женщина обосновала это политической обстановкой. Она изводит разговорами сотрудников колл-центра и даже пишет жалобы в Центробанк (подробнее).

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