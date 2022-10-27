На лобовом стекле нарисовали мишень: в Новосибирске известному юристу изуродовали Фольксваген

На лобовом стекле нацарапали мишень. Фото предоставлено Инессой Рябининой

Новосибирскому юристу Инессе Рябининой оставили неприятное послание. И это не записка, не звонок, а рисунок на лобовом стекле автомобиля. Машина принадлежит Рябининой, но ей пользуется ее муж — бизнесмен Алексей Крестьянов. Сегодня он находился в новосибирском «Экспоцентре». А покинув его, увидел, что над машиной поглумились вандалы.

— Пропороли колесо и каким-то предметом испортили лобовое и заднее стекла. На лобовом нарисовали мишень, — рассказала КП-Новосибирск Инесса Рябинина.

Чета обратилась в полицию. У пострадавших есть версия: возможно, автомобиль пострадал от проделок коллекторов.

Дело в том, что иномарку купили в прошлом году, оформив кредит в Фольксваген Банке. А когда Германия объявила санкции России, автовладельцы прекратили платежи банку.

— Банк — часть хозяйственной системы Германии. То есть он помогает формировать бюджет, часть которого идет на финансирование националистов, с которыми мы боремся. Я составила письмо и уведомила банк о том, что в нынешних исторических условиях просто не имею права в этом участвовать, — пояснила КП-Новосибирск Инесса Рябинина. — Я не отказалась оплачивать свои кредитные обязательства. Но известила банк о том, что приостанавливаю платежи. И готова исполнять свои кредитные обязательства, но — перед хозяйствующем субъектом России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирский юрист отказалась платить кредит за Фольксваген немецкому банку

Женщина обосновала это политической обстановкой. Она изводит разговорами сотрудников колл-центра и даже пишет жалобы в Центробанк (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber