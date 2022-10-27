Руководителя организации, по вине которого погиб рабочий на стройке в Бердске, осудили условно

Руководителя фирмы осудили условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске условно осудили директора фирмы за гибель рабочего. Его обвиняли по статье 216 УК РФ за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть.

— Руководитель организации сказал погибшему пробить проходное отверстие в канализационном колодце. При этом он не обеспечил безопасную крутизну откосов траншеи, а также не организовал для монтажника обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам выполнения работ, — пояснили в Бердском городском суде.

Подсудимого признали виновным и приговорили к году и 9 месяцам условно с испытательным сроком в год и 3 месяца.

Напомним, что трагедия произошла в конце рабочего дня 16 июня 2022 года. Рабочий выполнил порученное ему задание и начал двигаться к выходу из траншеи, на него обрушилась одна из стен. Рабочий получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

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