Элджей выступит перед матчем «Сибирь» — «Северсталь» в Новосибирске

Элджей выступит за 20 минут до матча. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Новосибирске 29 октября перед началом матча «Сибирь» — «Северсталь» выступит рэпер Элджей. Шоу музыканта станет частью программы празднования 60-летнего юбилея ХК «Сибирь».

— Пришло время объявить особого гостя на праздновании юбилея ХК «Сибирь» 29 октября на матче с «Северсталью»! Встречайте, наш земляк Элджей! — сообщили в телеграм-канал хоккейного клуба.

Предматчевое шоу запланировано на 17:10, а уже через 20 минут состоится игра.

По сообщению пресс-службы ХК «Сибирь», праздничная программа начнется в час дня. Она будет состоять из выступления музыкальных коллективов, фотозон, аниматоров, развлекательных зоны с подарками, точек сувенирной продукции, в продаже которых будет специальная линейка в честь 60-летия клуба. Кроме того, 30-минутный матч сыграют ветераны ХК «Сибирь».

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