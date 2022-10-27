В Томске сгорел вертолет МИ-8, принадлежавший новосибирской компании

В Томске в ангаре сгорел вертолет МИ-8, принадлежавший новосибирской компании. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Томске в ангаре сгорел вертолет МИ-8, принадлежавший новосибирской компании. ЧП случилось утром в четверг, 27 октября.

— В районе города Стрежевой tомской области на посадочной площадке «Колтогорский причал, 9 км» загорелся ангар, в котором находился вертолет МИ-8, эксплуатируемый АО «Авиапредприятие «Ельцовка», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Огонь практически полностью уничтожил вертолет. Из людей, по предварительным данным, никто не пострадал.

Томская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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