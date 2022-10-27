Стали известны причины серьезного затора на площади Труда в Новосибирске

Транспорт стоял в обоих направлениях. Фото: АСТ-54 Black

В четверг, 27 октября, на площади Труда в Новосибирске образовалась огромная пробка. Транспорт стоял в обоих направлениях. «Горсайт» выяснил, что произошло.

Как отмечают журналисты, ГИБДД прибыло на место не сразу. Водители активно выражали свое возмущение, оставляя гневные комментарии на карте «2ГИС». Никто не понимал, чем вызван затор.

В итоге на карте появились две отметки о ДТП. Потом, когда машины наконец-то сдвинулись с места, была замечена еще одна возможная причина происходящего.

− На площади Труда по ходу движения в сторону площади Станиславского стоял владелец LADA ВАЗ-2114 на «аварийке». Он что-то чинил под капотом, − отмечает «Горсайт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber