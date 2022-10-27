В Новосибирске возвели монолитные каркасы трех новых поликлиник

Готов каркас трех поликлиник, строительство четырех других еще на уровне котлована. Фото: ГК «ВИС»

В Новосибирске возвели монолитные каркасы поликлиник №2, 7 и 27. Два четырёхэтажных и одно шестиэтажное здание располагаются в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска. Их готовность оценивается в 40-44%.

— На улице Татьяны Снежной возведён каркас будущей поликлиники №2. Кровля готова более чем наполовину, завершается установка окон на всех этажах. В поликлинике №7 на улице Пролетарской монтаж окон выполнен на 95%, устройство кровли — на 75%. Завершён монтаж внутриплощадочных тепловых сетей. Аналогичные работы выполняются на стройплощадке поликлиники №27 на улице Ереванской. На всех шести этажах завершается монтаж оконных блоков и внутренних стен, на 30% устроены внутренние сети отопления, на 20% выполнена кровля, — рассказали в ГК «ВИС».

В компании добавили, что на стройплощадках четырех других поликлиник: №13, 16, 18 и 22 идет подготовка стройплощадок, планировка территории и разработка котлованов.

Напомним, что депутаты возмутились повышением стоимости строительства поликлиник. Контракты по ним выросли в двое. Как оказалось, со времени прохождения первичной госэкспертизы и до начала строительства прошло много времени, стройматериалы подорожали. И по итогу вышло так, что сметная стоимость поликлиник перестала соответствовать рыночной.

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