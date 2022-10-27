Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили меры поддержки военных и их семей

Депутаты утвердили закон о мерах социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Мобилизовать силы и средства на поддержку российских военнослужащих и членов их семей призвал Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Сегодня в перерыве 26-й сессии Законодательного Собрания журналисты адресовали спикеру регионального парламента вопрос о региональном бюджете на предстоящий период.

— Бюджет направлен в Законодательное Собрание, сейчас основные параметры будут рассматриваться на заседаниях комитетов, — подтвердил Андрей Шимкив. — Мы не рассматриваем бюджет ни как оптимистичный, ни как пессимистичный. Бюджет должен быть реалистичным! Могу заверить: финансирования точно хватит на все социальные обязательства. В первую очередь — выполнение социальных гарантий и мер поддержки, остальное — по мере возможности.

Как отметил Андрей Шимкив, «мы с вами живем в непростое время. Нужно четко понимать: все должно быть нацелено на победу. И бюджет, и экономика, и мы с вами. Каждый из нас! »

Депутаты утвердили закон о мерах социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, напомнил спикер регионального парламента. И предположил, что эти меры поддержки будут меняться в постоянном режиме в зависимости от требований настоящего момента.

— Я попросил коллег, чтобы они наладили на своих округах работу по взаимодействию с теми семьями, из которых по мобилизации ушли ребята. Необходимо, чтобы эти семьи чувствовали постоянное внимание, постоянную помощь. И знали, куда обратиться, если что-то необходимо им самим, их детям, родителям, — подчеркнул Андрей Шимкив.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер