В Новосибирске рассказали об итогах прокурорской проверки после срыва крыши общежития на Станционной

В результате срыва кровли была повреждена также система отопления. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Стали известны частичные итоги прокурорской проверки после срыва крыши общежития на Станционной. Напомним, ЧП произошло из-за ураганного ветра рано утром 23 октября.

После этого прокуратура Ленинского района начала проверку. Сотрудники ведомства должны были проверить, как выполнялся капитальный ремонт дома.

Прокурор Ленинского района Денис Петраш рассказал КП-Новосибирск, что удалось выяснить.

− Непосредственно после сообщения о происшествии мы с заместителем выдвинулись туда. Это было утром в воскресенье. Когда мы прибыли на место, там уже находились представители администрации и экстренные службы. Была поведена оценка ситуации. Установили, что пострадавших жителей нет. Пострадало только имущество многих людей, − сообщил Денис Петраш.

Прокурор добавил − в результате срыва кровли была повреждена также система отопления. Дело в том, что на этом здании функционировала верхняя разводка. Ряд квартир затопило.

− Людей из шести квартир эвакуировали и обеспечили горячим питанием. Администрация района также подключилась к этой ситуации. Жителей перевезли в место, где они могли прийти в себя и отдохнуть, − рассказал КП-Новосибирск Денис Петраш. − В кратчайшие сроки восстановили теплоснабжение и энергоснабжение. Впоследствии провели работу с шестью пострадавшими семьями.

По словам собеседника, из них только две семьи с несовершеннолетними детьми написали заявление на предоставление им квартир из маневренного фонда. Остальные остановились у родных или знакомых. Прокуратура проверила выделенное сибирякам жилье − по техническому состоянию и площади оно соответствовало нормам.

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