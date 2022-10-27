В Новосибирске на гостинице «Турист» начали монтировать зеркальный фасад

В Новосибирске завершается реконструкция 50-летнего долгостроя на площади Маркса. Фото: Фото: nsknews.info

В Новосибирске завершается реконструкция 50-летнего долгостроя на площади Маркса. В здании, которое долгое время оставалось бесхозным, планируется обустроить апарт-отель. Сдать его хотят уже в конце этого года.

Сейчас фасад шестиэтажного корпуса, пристроенного у гостинице «Турист» со стороны улицы Ватутина, отделывают зеркальными панелями. Глухую сторону фасада закрыли белым профлистом. Потом там планируют пристроить вторую очередь. Там хотят разместить конференц-зал и двухуровневую парковку.

Реконструкцию замороженного долгостроя начали в 2018 году. Несколько десятков лет здание стояло недостроенным: еще в союзе там планировалось обустроить гостиницу. А теперь там будет располагаться комплекс, площадью 35 тысяч квадратных метров.

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