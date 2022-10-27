Названы новые детали в деле инструктора аквапарка, обвиняемого в гибели подростка в Новосибирске. Фото: Мария НОВИКОВА

В четверг, 27 октября, стало известно, что дело инструктора новосибирского аквапарка, обвиняемого в гибели подростка, продолжают рассматривать в суде. О том, на каком этапе находится рассмотрение, КП-Новосибирск рассказал прокурор Ленинского района Денис Петраш.

– Инструктора обвиняют в том, что он оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Он не проследил за той зоны ответственности, за которой он должен был наблюдать. В результате чего, к несчастью, погиб подросток, гость из другого региона. Он приехал в аквапарк с родителями, – напомнил Денис Петраш.

Прокурор пояснил, что следствие так и не установило, какая именно часть тела у подростка застряла между конструкциями: нога или рука.

– Инструктор должен был наблюдать за безопасностью лиц, находящихся на аттракционе. Сам подсудимый поясняет, что в тот день он был один на 2 зоны. Но перед руководством он не обозначил эту проблему, не заявил об этом. Сама по себе ситуация страшная – люди приехали из другого города отдохнуть, и произошло вот такое.

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