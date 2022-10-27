В Новосибирске на новой ледовой арене завершили водоотвод

Строители начали разбирать временны забор, скоро на его месте появится постоянное ограждение. Фото: правительство НСО

В Новосибирске на территории нового ЛДС завершили строительство водоотвода. По сообщению подрядчика, канализационная насосная станция отдельно стоящее здание. Оно будет обслуживать весь комплекс ледового дворца и станцию «Спортивная».

— В ЛДС продолжаются внутренние отделочные работы. Часть помещений уже готова к поэтапной сдаче, на финишной прямой — установка 10,5 тысяч кресел, отделка санузлов. Продолжается монтаж светового и мультимедийного оборудования, началась установка оборудования для прачечных. Кроме того, строители обустраивают отдельно стоящие здания входных групп, где расположатся кассы и досмотровое оборудование, — рассказали в региональном правительстве. На финишную прямую вышли работы по благоустройству территории. Строители начали разбирать временны забор, скоро на его месте появится постоянное ограждение. Также строители заканчивают укладывать плитку стилобате и асфальтирование территории.

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