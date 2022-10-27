В Новосибирске женщина пронесла в себе 16 свертков наркотиков для заключенного

Женщину осудили на 8 лет.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к 8 годам лишения свободы женщину, которая принесла заключенному в желудке 16 свертков с наркотиками.
— По последнему приговору, он вынесен буквально несколько дней назад. Жительница другого региона России привезла в своем желудке 16 свертков общим весом 33 грамма, — рассказал КП-Новосибирск прокурор Ленинского района Денис Петраш.
По его словам, девушки идут на подобные преступления, поддавшись на уговоры возлюбленных. Они не осознают, что такое всегда наказывается и виновным грозит реальный и очень большой срок.
— Женщина-«контейнер» получила 8 лет. И это действительно много, — добавил Петраш.
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