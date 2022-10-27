В Новосибирске улицу Петухова затопило после дождя. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске улицу Петухова затопило после дождя. Местные жители поделились снимками автомобилей, которым приходится буквально проплывать между дворов.

— На улице Петухова произошёл потоп, — пишут горожане в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом новосибирцы добавляют, что подобная ситуация для этих мест — не редкость. И после дождя по улице там буквально никогда нельзя пройти.

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