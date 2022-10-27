В Новосибирске на улице Большой появилась остановка «Юность»

Новая остановка заработает с 28 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на улице Большой появилась новая остановка общественного транспорта «ул. Юности». Ее обустроили по обеим сторонам дороги в районе домов №1/1 по улице Юности и №8/1 по улице Романтиков.

— За счет введения новой остановки в прямом и обратном направлениях изменятся маршруты автобусов №19 «Магазин «Кристалл» — ЖК «Новомарусино» и №24 «Радиостанция № 5 — ЖК «Новомарусино», — пояснили в мэрии.

Новая остановка заработает с 28 октября.

Напомним, что изменился маршрут автобуса №11. Из его схемы исключили дорогу до «Меги».

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