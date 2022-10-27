Сотрудники Новосибирской таможни выявили факт уклонения от уплаты таможенных пошлин почти на 8 млн рублей

Компания возместила ущерб госбюджету. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Новосибирской таможни привлекли к ответственности компанию, уклонявшуюся от уплаты таможенных пошлин на ввозимую из Китая продукцию. Ущерб составил практически 8 миллионов рублей, сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

За период с 2018 по 2019 годы новосибирский импортер приобрел в КНР товары. За их перевозку из Китая в Новосибирск заплатил поставщик.

− При таможенном оформлении стоимость перевозки должна была войти в стоимость товара, но получатель груза эту сумму намеренно не включил, − рассказали в СТУ.

В общей сложности поставщик товаров не выплатил 7,9 миллиона рублей. В отношении него Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по части второй статьи 194 УК РФ – «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере».

Декларант признал свою вину и возместил ущерб госбюджету. Дело передали в суд.

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