Депутаты новосибирского Заксобрания выступили за лишение мандатов депутатов-«прогульщиков»

Сергей Бойко и Хельги Пирогова уехали за границу. Фото: соцсети

Депутаты Заксобрания по Новосибирской области поддержали инициативу Горсовета о лишении мандатов депутатов, уехавших за границу. Сейчас сделать это не позволяют нормы законодательства, поэтому в Горсовете предложили досрочно прекращать полномочия депутатов, которые отсутствуют на своих участках более года. Направить это обращение планируется прямиком в Госдуму.

— Здесь есть еще и нравственный аспект. Ведь из-за границы они поливают грязью власть, в том числе и депутатов Горсовета и Заксобрания. И наша поддержка обращения Совета депутатов Новосибирска в Госдуму будет подспорьем для принятия решения

Напомним, особенно актуальным этот вопрос для новосибирского Горсовета стал после отъезда за рубеж двух местных депутатов. В 2021 году страну покинул Сергей Бойко, а в 2022 году после заведенного на нее уголовного дела уехала Хельга Пирогова. При этом последняя утверждала, что отказываться от своих депутатских обязанностей несмотря на отъезд, она не планирует.

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