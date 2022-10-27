Ударил по голове и потребовал 100 тысяч: жителя Новосибирской области будут судить за вымогательство

В Амурской области будут судить новосибирца, обвиняемого в вымогательстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области будут судить новосибирца, обвиняемого в вымогательстве. Мужчина ударил попутчика в поезде и потребовал отдать ему 100 тысяч рублей, сообщили в Восточном МСУТ СК РФ.

33-летнего жителя Новосибирской области обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 163 УК РФ – «Вымогательство, совершенное с применением насилия».

Фигурант – работник коммерческой организации. 21 июня 2022 года он ехал после работы в пассажирском поезде сообщением «Нерюнгри – Красноярск». Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Между ним и одним из пассажиров произошел конфликт. Новосибирец несколько раз ударил попутчика по голове и приказал отдать ему 100 тысяч рублей.

− Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел обвиняемому указанную сумму со счета банковской карты, − рассказали в Восточном МСУТ СК РФ.

Прибыв к месту назначения, потерпевший обратился в транспортную полицию. Фигурант признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело рассмотрит Тындинский районный суд Амурской области.

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