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Общество27 октября 2022 10:47

В Новосибирске улицу Ленина перекроют до 10 февраля из-за новогодних мероприятий

Запрет на парковку и проезд начнет действовать с 6 ноября
Надежда КАСЬЯНОВА
Улицу Ленина перекроют до 10 февраля.

Улицу Ленина перекроют до 10 февраля.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске уже ночью 6 ноября запретят проезд и парковку на улице Ленина. Продлится ограничение до 10 февраля. А связано оно с реализацией проекта «Новогодняя столица России».

— Для движения транспорта и парковки закрывается улица Ленина — от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого, — рассказали в мэрии.

В муниципалитете пояснили, что на перекрытом участке организуют зону гостеприимства для новогодних мероприятий. Праздничное оформление улицы завершат к концу ноября.

Напомним, что в Новосибирске сократили бюджет на проведение Нового года. С праздничных мероприятий изъяли 25 миллионов рублей. Потратить их собираются на помощь мобилизованным и их семьям.

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