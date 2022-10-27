Совершил две кражи и угнал авто: в Новосибирской области задержали подозреваемого в серии преступлений

Мужчина дал признательные показания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Маслянинском районе сотрудники ГИБДД поймали мужчину, которого подозревают в совершении ряда преступлений. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Вечером в понедельник, 24 октября, в полицию поступило сообщение о неизвестном в черной балаклаве, пытавшимся проникнуть в магазин на улице Садовой в Маслянино. Местные жители спугнули злоумышленника, и он успел скрыться до приезда стражей правопорядка.

− На розыск подозреваемого были ориентированы наряды ДПС ГИБДД, − рассказали в МВД.

Спустя некоторое время двое инспекторов ДПС заметили мужчину, внешность которого подходила под описание. Они провели досмотр и обнаружили в кармане задержанного балаклаву. Сибиряка доставили в дежурную часть для проведения расследования.

Выяснилось, что в ночь на 16 октября задержанный совершил две кражи и угнал авто. Также за ним числились два факта уничтожения имущества.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 158 «Кража», частью первой статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба» и частью первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Более того, оформлены два административных протокола по статье 7.17 КоАП РФ по фактам умышленного повреждения чужого имущества. Сибиряк признался в содеянном. Расследование еще не завершено.

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