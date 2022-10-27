Новосибирский производитель модульных зданий повышает эффективность

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В течение года эксперты внедрят улучшения на двух производственных потоках, а также оптимизируют направления стратегии и проведут цифровой аудит бизнес-процессов компании.

Благодаря внедрению специализации и повышению эргономичности рабочих мест за четыре месяца реализации нацпроекта на участке сварки конструкций сократили время изготовления элементов здания с 44 до 35 минут. На участке финальной сборки поставлена цель по переходу от индивидуального к поточному производству, что уже сейчас позволило повысить выпуск готовой продукции до 14 штук в смену. Выработка выросла на 75%, а в планах к концу года достичь увеличения показателя в 2 раза.

– Уже сейчас видно, как реализация проекта влияет на оптимизацию процессов и повышение уровня производственной системы без дополнительных инвестиций. Достигнутый результат позволяет уверенно смотреть в будущее и заключать новые крупные контракты, – отметил заместитель по технической части «Ависта Модуль Инжиниринг» Александр Бобровский.

В дальнейшем на предприятии стандартизируют новую технологию производства модульных зданий, что позволит гарантировано выпускать больше продукции. Также будет усовершенствована система качества и устранены лишние операции, приводящие к дополнительным трудозатратам сотрудников.