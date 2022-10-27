В Новосибирске на перекрестке столкнулись две иномарки

ДТП произошло на пересечении улиц Октябрьской и Советской. Фото: АСТ-54

В четверг, 27 октября, на пересечении улиц Октябрьской и Советской произошло ДТП. Его участниками стали «Тойота» и «Хонда», сообщили в группе «АСТ-54».

Авария затруднила движение транспорта на перекрестке. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Кто является виновником ДТП – неизвестно. Однако в комментариях пользователи Сети предположили, что это водитель Toyota RAV4 проигнорировал знак «Уступи дорогу».

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