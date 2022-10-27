В ноябре 2022 года предприниматели должны отчитаться по налогам и платежам

Фото: Иван МАКЕЕВ

До 1 ноября ИП и организации, привлекающие работников, могут подать в отделение ФСС заявление для установления на 2023 год скидки по страховым взносам на травматизм (обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

До 15 ноября ИП и организации, привлекающие работников:

• уплачивают страховые взносы за работников за октябрь (на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – в налоговую инспекцию, взносы на травматизм – в отделение ФСС), если не используется право на отсрочку;

До 25 ноября:

• самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за октябрь;

• организации и ИП на ОСН / ЕСХН уплачивают 1/3 НДС за III квартал (если не используется освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой по пункту 1 статьи 145 НК);

Заполнить шаблон уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС можно в Конструкторе документов на Цифровой платформе МСП.РФ (он находится в разделе «Налогообложение / Заявления, уведомления»).

• ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную УСН, уплачивают налог за октябрь.

До 30 ноября:

• ИП и организации, привлекающие работников, уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в ноябре;

• организации и ИП на УСН из отраслей, которым была предоставлена отсрочка на полгода, уплачивают 1/6 части авансового платежа за I квартал 2022 года, а ИП из таких отраслей также уплачивают 1/6 часть налога по УСН за 2021 год.

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