Сибирячке, присвоившей чужой телефон на вокзале, светит 5 лет колонии. Фото: УТ МВД СФО.

На вокзале в Барабинске у 45-летнего мужчины пропал мобильник стоимостью 10 тысяч рублей. Он оставил телефон на стойке билетной кассы, когда покупал билет до Новосибирска. Потом ушел на посадку, а вот гаджет взять забыл. Когда вернулся – мобильника и след простыл. Тогда невнимательный сибиряк обратился в транспортную полицию.

– Правоохранители установили и по «горячим следам» задержали ту, что забрала телефон. Оказалась ей 37-летняя гражданка. Ранее судима она не была. Женщина заметила бесхозный телефон на стойке кассы и решила присвоить его себе, – рассказали в УТ МВД СФО.

На сибирячку, позарившуюся на чужой мобильник, возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. Ей за воровство грозит срок до 5 лет.

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