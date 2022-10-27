Председателем КСП Новосибирской области осталась Елена Гончарова

Елену Гончарову избрали на новый срок. Фото: Заксобрание НСО

Председателем Контрольно-счетной палаты Новосибирской области осталась Елена Гончарова. Она возглавляла КСП с 2004 года. В ноябре этого года ее полномочия истекали, но депутаты Заксобрания выдвинули ее на новый срок.

— Елена Анатольевна сформировала и поддерживает эффективную систему сотрудничества законодательной (представительной) и исполнительной ветвей власти Новосибирской области, — отметил первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров.

Панфёров добавил, что под руководством Гончаровой региональная КСП стала одной из сильнейших в России. Переизбрание председателя на новый срок поддержали не только депутаты, но и глава региона Андрей Травников.

В ответном слове Елена Гончарова поблагодарила депутатов, также добавила, что единогласное голосование означает, что КСП работает эффективно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер