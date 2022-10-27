В Новосибирске адвокат уборщицы, отправленной в колонию за сумку с 7 миллионами, обжалует приговор. Фото: стоп-кадр. Фото: Никита МАНЬКО

В четверг, 27 октября, в Новосибирске вынесли приговор 44-летней Айнагуль Борбуевой. Она проходила обвиняемой по скандальному делу о краже сумки с 7 миллионами. Суд поставил точку в запутанной истории, приговорив мигрантку к 2,5 годам в колонии общего режима. Адвокат коллегии адвокатов «Первомайский юридический центр» Наталья Коломбет категорически не согласна с таким решением.

– Суд признал Айнагуль Борбуеву виновной в том, что она совершила хищение чужого имущества в особо крупном размере, свыше миллиона рублей. Я категорически не согласна с этим приговором. Я считаю, что она совершила находку, а не уголовно-наказуемое деяние, и я намерена в дальнейшем обжаловать данный приговор суда. По закону у меня есть 10 суток для подачи апелляционной жалобы. Думаю, мы уложимся в этот срок, – прокомментировала КП-Новосибирск адвокат.

Она добавила, что задержана Борбуева была осенью 2021 года.

– На сегодняшний день она отбыла уже более половины срока наказания. Имеет права выйти условно-досрочно. Мы будем ходатайствовать об этом.

Адвокат уверена, что уборщица не брала 7 миллионов, потому что в сумке, по ее мнению, денег не было.

– Все со слов потерпевшего. Он о 7 миллионах заявил не в момент, когда у него пропала сумка, а через сутки спохватился. В прениях было сказано, что это может быть связано с тем, что потерпевшему нужно начать производство банкротства. Я не хочу излагать ложные факты. Мы апеллируем тем, что есть. Сейчас вынесен приговор за находку. Если бы Борбуева принесла сумку в отдел полиции, пустую сумку, то не избежала бы уголовной ответственности. Так как потерпевший бы все равно заявил, что в ней было 7 миллионов. Это надо было открывать сумку под камерами. Это находка. Поэтому дело должно быть квалифицировано по ней. А Борбуева должна быть оправдана.

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